بونو يكتب التاريخ.. ثالث مغربي في نادي المئة الدولي

ينضمُّ المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى اسمين آخرين من بني جلدته في بلوغ حاجز الـ 100 مباراةٍ دوليةٍ، مع انطلاق مواجهة منتخب بلاده أمام النيجر، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات أولى مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وظهر اسم بونو ضمن التشكيل الأساسي الذي اختاره المدرب المغربي محمد وهبي لخوض المباراة، وفق ما نشره حساب المنتخب في منصة «إكس».

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، خاض حارس مرمى الهلال 99 مباراةً دوليةً بقميص «أسود الأطلس» قبل مواجهة النيجر.

وبمجرد انطلاق اللقاء، سيصبح بونو ثالث مغربي يخوض 100 مباراةٍ دوليةٍ على الأقل بعد المدافع السابق نور الدين النيبت، صاحب الرقم القياسي بـ 115 مباراةً، وأشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، الذي وصل إلى 103 مبارياتٍ.

وبدأ بونو مشواره الدولي، 14 أغسطس 2013، عبر مواجهةٍ تجريبيةٍ أمام بوركينا فاسو، انتهت بخسارة المغرب 1ـ2، قبل تحوُّله تدريجيًّا إلى أحد العناصر الثابتة في المنتخب، ومشاركته في عددٍ من المحطات الكبرى خلال مسيرته.

وكان الحارس أحد عناصر المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 و2019 و2021 و2023 و2025، كما مثَّل بلاده في نسخ كأس العالم 2018 و2022 و2026. وأسهم في إنجاز الوصول إلى نصف نهائي مونديال قطر، والحصول على المركز الرابع، قبل بلوغ ربع نهائي النسخة التالية.

وعلى مستوى أرقام الحراسة، حافظ بونو على نظافة شباكه في 57 مباراةً من أصل 99، واستقبل 47 هدفًا.

وتُوِّج بونو مع المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، بموجب قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الصادر في مارس 2026، بعد اعتبار السنغال خاسرةً للمباراة النهائية.