فليكس و كاستيلس

ونحن في منتصف شهر نوفمبر ظهرت قائمة النجوم الذين تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم، بمعنى دخولهم الفترة الحرة مطلع شهر يناير حيث يمكنهم التسجيل مع أي نادٍ آخر دون الحاجة لأخذ موافقة ناديه الأصلي، وقد شملت القائمة نجوم كثر من مختلف الأندية تشمل أجانب ومحليين، ربما يصعب ذكر كل الأسماء ولكن في نظري أهمهم «فليكس & كاستيلس».

«فليكس» أفضل لاعب بالموسم الماضي عن جدارة واستحقاق مستوى وتأثير، إذ أبدع هذا البرتغالي في سيطرة «النصر» وكسب المباريات، وربما كان هو السبب الأول في تحقيق فريقه لقب الدوري، لذلك أراه اللاعب الذي لا يمكن تعويضه ففريقه يعتمد عليه بشكل أساسي ولا يستقيم حال الفريق بدونه، ولن تستريح جماهير «العالمي» حتى يتم التجديد مع «فليكس».

«كاستيلس» أثبت مقولة «الحارس نصف الفريق» فقد توج بجائزة أفضل حارس بالموسمين الماضيين، وحقق رقمًا قياسيًا في عدد الشباك النظيفة، فكم عدد النقاط التي حققها البلجيكي لفريقه الذي كان ثالث الترتيب الموسم الماضي؟، وهو أقوى المرشحين للقب شريطة بقاء الحارس المتألق، صحيح أن عمره 34 سنة ومع ذلك لا يمكن التفريط في «كاستيلس».

بقية الأجانب الذين سيدخلون الفترة الحرة قريبًا لا يرتقون للمستوى الذي يجعلهم غير قابلين للاستبدال، وربما الأمر نفسه ينطبق على المحليين الذين ربما استثني منهم «ناصر الدوسري» الذي قدم مستويات رائعة هذا الموسم، أما الأسماء الباقية فأتمنى لهم التوفيق في بقية مسيرتهم مع فرقهم أو بانتقالهم لأنديتهم الجديدة، المهم أن يبقى الصالح منهم في دوري «روشن» لتعزيز المنافسة، والأهم أن النجوم القادمين في الشتوية يكونوا بمستوى «فليكس & كاستيلس».

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الفترة الشتوية نادرًا ما تجلب أفضل اللاعبين لأن الأندية لا تفرط بأفضل نجومها في منتصف الموسم، ولكن الأمل كبير في قدوم بعض الأسماء التي ستثري هذا الموسم الملتهب، والخوف أن تبالغ أنديتنا في السوق القادم فتجلب أنصاف النجوم التي ترهق ميزانياتها دون مردود كبير في الملعب، وعلى منصات سوق الانتقالات نلتقي.