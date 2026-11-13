ليبيا تصدم تونس بثنائية.. وبوركينا فاسو تكسب موريتانيا

فاجأ المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مضيفه التونسي وفاز عليه بهدفين نظيفين الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ورفعت ليبيا رصيدها إلى أربع نقاط، لتتقدم إلى المركز الثاني، فيما تجمدت تونس عند نقطتين من ثلاث مباريات بالمركز الرابع، وتتصدر أوغندا المجموعة بأربع نقاط وتواجه بوتسوانا الأخيرة بنقطتين الثلاثاء.

افتتح علي يوسف التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بقليل من ركلة جزاء، قبل أن يضيف حمدو الهوني الثاني في الدقيقة 62 بعدما انتهت هجمة مرتدة بتمريرة عرضية مثالية من سيف جدور، قابلها الهوني بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك أيمن دحمان.

وفرضت تونس سيطرتها على مجمل فترات الشوط الأول، واستحوذت على الكرة وحاولت الوصول إلى المرمى الليبي، لكنها افتقدت إلى الحسم الهجومي. في المقابل، اعتمدت ليبيا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة.

وفي الشوط الثاني واصلت ليبيا هجماتها المرتدة، وكانت قريبة من هز شباك دحمان في أكثر من مناسبة، فيما تألق أيمن التيهار حارس مرمى الليبي في التصدي للمحاولات التونسية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددًا الثلاثاء المقبل في طرابلس العاصمة الليبية.

وفي مباراة أخرى، خسرت موريتانيا أمام مضيفتها بوركينا فاسو بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة.

ورفعت بوركينا فاسو رصيدها إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة خلف بنين المتصدرة، بينما تجمدت موريتانيا عند ثلاث نقاط بالمركز الثالث.

سجل إلوهيم كابوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.