لا تندفع..

الاندفاع الأعمى في الحياة ليس علامة حماس ولا دليل طاقة، بل هو غالبًا هروب خفي من مواجهة التفاصيل بعقل هادئ. هناك من يظن أن القفز بين المهام واتخاذ القرارات السريعة على غير هدى يمنحه ميزة التقدم، بينما الحقيقة أن الحركة بلا تأمل مجرد استهلاك طاقة في غير مكانها. الحياة لا تعترف بمن يسبق ظله، بل بمن يعرف أين يضع قدمه بثبات دون تخبط أو استعراض فارغ.

بين الحماس والتهور

الفطنة تكمن في معرفة الحد الفاصل بين الحماس الواعي الذي يصنع الإنجاز، والتهور الطائش الذي يهدم ما تم بناؤه. الاندفاع العشوائي يورث أخطاءً كان يمكن تفاديها بقليل من التمهل، ويترك خلفه حرائق صغيرة يضطر المرء لاحقًا لإطفائها بدلًا من استثمار وقته فيما ينفع. العمل الحقيقي يحتاج إلى نَفَس طويل ورؤية متروية، لا إلى وثبات متقطعة تخلو من البصيرة.

رزانة البدايات

الشخص الثقيل هو من يزن خطواته قبل أن يخطوها، ويعلم متى ينطلق ومتى يتوقف ليعيد ترتيب أوراقه. الاندفاع يورث الندم، بينما الرزانة تصنع القرارات التي تصمد أمام اختبار الزمن وتتحمل قسوة الواقع. حين تترك العجلة جانبًا وتمنح كل خطوة حقها من التفكر، فإنك لا تتباطأ، بل تؤسس لنجاح حقيقي لا تهزه الرياح.

الحياة أقصر من أن نهدرها في الركض خلف السراب والتسرع الأعمى، اليقين الثابت يبدأ حين ندرك أن التمهل الواعي هو سيد الأفعال، وأن من يملك زمام نفسه.. هو وحده من يصل إلى غايته بسلام.