بعد هزيمة الكوريين.. «الأخضر» يتقدم في تصنيف «فيفا»

قفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في ترتيب الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» الخاص بالمنتخبات إثر فوزه، الجمعة في الدوحة، 3ـ2 على كوريا الجنوبية، وصعد إلى المركز الـ 54 بدلًا من الـ 55.

وأضاف الاتحاد الدولي 6.13 نقطة إضافية للمنتخب مباشرةً عقب انتهاء المباراة التجريبية، التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد، ليتقدَّم في الترتيب، متخطيًا نظيره الكوستاريكي، الذي كان يسبقه.

وبالنقاط، ارتفع رصيد السعوديين من 1443.17 إلى 1449.29، وباتوا على بُعد 11 نقطةً فقط من المركز الـ 50.

ويحتاج المنتخب، الذي يُدرِّبه اليوناني جيورجيوس دونيس، إلى الفوز على أوزبكستان في مباراةٍ تجريبيةٍ تجمعهما الثلاثاء، وعددٍ من مبارياته في بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف، الصيف المقبل، للارتقاء إلى المركز الـ 50 وتجاوزه في الترتيب العالمي، الذي يُحدَّث بعد المباريات الدولية.

ويخوض «الأخضر» معسكرًا في الدوحة، بدأت حصصه التدريبية الإثنين، وتتخلَّله تجريبيتان، في إطار فترة «أيام فيفا» الجارية.