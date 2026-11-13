لجنة تدير تعاقدات الاتحاد

أنهت إدارة شركة نادي الاتحاد تشكيل لجنة الانتقالات، آخر اللجان ضمن منظومة العمل الإداري الخاص بكرة القدم، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن اللجنة بدأت اجتماعاتها، وتضمُّ البرتغالي دومينجوس سواريز، والإسباني فرانك كاريو، إلى جانب محمد بدر رضا، أحد الأعضاء المستقلين الذين استعانت بهم الإدارة.

وتتولى اللجنة تقييم احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، ودراسة الملفات المرتبطة بالانتقالات والخيارات المتاحة بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري، وسترفع توصياتها إلى إدارة الشركة لاتخاذ ما تراه مناسبًا، وفق استراتيجية النادي وخططه المستقبلية.

وكانت «الرياضية» كشفت، الأسبوع الماضي، عن توجُّه إدارة شركة نادي الاتحاد إلى الاستعانة بأعضاء مستقلين في لجانها للاستفادة من خبراتهم، وتعزيز كفاءة العمل الإداري.