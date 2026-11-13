سيدات النصر والهمة يكملن ربع نهائي الكأس

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات ونظيره الهمة عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد السعودي بعد فوز الأول على الشمس 3ـ0، والثاني على العلا 5ـ3 في ختام منافسات دور الـ 16، السبت.

وعلى ملعبه، استهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بشكلٍ مثالي بتجاوز ضيفه الشمس بثلاثيةٍ، حملت توقيع ليان فتحي «7 و78»، ومباركة الصيعري «17».

وفي المباراة الثانية، التي جرت على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة، حوَّل الهمة تأخره بهدفٍ أمام العلا إلى انتصارٍ بـ 5ـ3، ليصبح بذلك أول فريقٍ من دوري الدرجة الأولى يبلغ ربع نهائي البطولة.

وافتتحت صفاء قدور التسجيل للعلا في الدقيقة 29، وأدركت الأرمينية مارال أرتين التعادل للهمة «31»، ثم أضافت الجزائرية خلود ورناني ثاني أهداف الهمة «42»، وسجلت اللاعبة نفسها هدفها الشخصي الثاني والثالث لفريقها «53»، وعزَّزت فاطمة سفياني التقدم بالهدف الرابع «55»، وقلَّصت الكاميرونية ميشيلا بام الفارق للعلا «66» قبل أن تعود خلود ورناني لتوقِّع مجدَّدًا على هدفها الشخصي الثالث والخامس لفريقها «87»، لكنَّ بام قلصت الفارق مرةً أخرى بإضافة الثالث «90+4».

وفي ربع النهائي، يلتقي النصر فريق الهمة، ويواجه القادسية نظيره الأهلي، ويلعب نيوم أمام الهلال، والترجي ضد الاتحاد.

وتُعدُّ هذه النسخة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد. وكان الأهلي حقق لقبَي النسختين الأولى والثانية، وحصد النصر لقب النسخة الثالثة.