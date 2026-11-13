مورياسو يغادر دكة «الساموراي»

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، الجمعة، أن هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، سيترك منصبه الأسبوع المقبل، مختصرًا فترة عمله في أعقاب تأجيل كأس آسيا 2027.

وكان من المقرَّر في الأصل أن يقود مورياسو، المدرب الأطول خدمةً على رأس «الساموراي»، المنتخب خلال كأس آسيا في السعودية، يناير، قبل تسليم زمام الأمور إلى جو أويوا، المدرب الحالي للمنتخب الأولمبي، لكنَّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الأسبوع الماضي تأجيل البطولة إلى ديسمبر 2027.

وترك التأجيل مورياسو في حالة عدم يقينٍ حيث رفض مسؤولو الاتحاد الياباني الأسبوع الماضي توضيح موعد ترك المدربِ منصبه، وذكروا، الجمعة، أن مباراتي اليابان التجريبيتين في سنغافورة أمام البرازيل، السبت، والباراجواي، الثلاثاء المقبل، ستكونان الأخيرة لمورياسو.

وتولى هاجيمي «58 عامًا» المسؤولية بعد كأس العالم 2018، وقاد اليابان إلى انتصاراتٍ مفاجئةٍ على ألمانيا، وإسبانيا في طريقها للهزيمة في دور الـ 16 بركلات الترجيح أمام كرواتيا بمونديال 2022 في قطر.

كذلك قاد اليابان إلى دور الـ 32 في كأس العالم 2026 حيث خسرت أمام البرازيل 1ـ2.