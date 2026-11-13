الزراعة الشتوية تنقل الخليج إلى القطيف

يستأنف فريق الخليج الأول لكرة القدم تدريباته، عصر السبت، في القطيف بعد إجازةٍ مدَّدها المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من سبعة أيامٍ إلى عشرة.

ويعود الفريق إلى التحضيرات الميدانية داخل مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف، نظرًا لإجراء الزراعة الشتوية بملعب النادي في سيهات.

وأوضح النادي، عبر مركزه الإعلامي الجمعة، أن أغلب التدريبات ستُنقَل إلى مدينة الأمير نايف الرياضية بسبب الزراعة الشتوية، وأن الفريق الأول سيخوض مباراةً تجريبيةً، 19 نوفمبر الجاري.

وقبل فترة التوقف الجارية، المخصَّصة للمباريات الدولية، جمع الخليج 15 نقطةً من 12 جولةً، يحتل بها المركز التاسع في دوري روشن السعودي.

وعند استئناف المنافسات، يفتتح الفريق مبارياته بمواجهة الخلود، 27 نوفمبر، ضمن الجولة الـ 13 من الدوري.