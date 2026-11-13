المعدة تزعج ألكاراز قبل نهائيات «إيه تي بي»

اضطر الإسباني كارلوس ألكاراز إلى إنهاء حصته التدريبية مبكرًا، الجمعة، بسبب وعكةٍ في المعدة، قبل يومين من انطلاق نهائيات رابطة محترفي التنس «إيه تي بي» في مدينة تورينو الإيطالية، لكنَّه طمأن جماهيره بتأكيد شعوره بتحسُّنٍ متواصلٍ.

وقال ألكاراز للصحافيين: «لم أتناول حتى وجبة الفطور هذا الصباح، فلم أكن قادرًا على ذلك. استيقظت وأنا أشعر ببعض الانزعاج في معدتي».

وأضاف اللاعب الإسباني: «اضطراري إلى إيقاف التدريب مبكرًا ترك لدي شعورًا بالمرارة، خاصَّةً أنه كان على الملعب الرئيس، وأمام عددٍ كبيرٍ من المتفرجين، لكنَّني أشعر بتحسُّنٍ متواصلٍ. نحن نتوخَّى الحذر، لكنَّني ما زلت أتناول أشياءَ لا ينبغي لي تناولها».

ويأمل ألكاراز، وصيف النسخة الماضية، تجاوز الوعكة سريعًا قبل انطلاق البطولة، المقرَّرة بين 15 و22 نوفمبر الجاري، التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم. ويسعى الإسباني إلى إحراز اللقب للمرة الأولى في مشاركته الرابعة بالبطولة.

ويصل اللاعب، البالغ 23 عامًا، إلى تورينو بمعنوياتٍ مرتفعةٍ بعدما تُوِّج بثلاثة ألقابٍ متتاليةٍ في دورات طوكيو، وفيينا، وباريس، وكان آخرها لقب دورة باريس للأساتذة، الأحد الماضي، على حساب الأمريكي بن شيلتون.

وجاء هذا التألُّق بعد عودة ألكاراز إلى المنافسات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أواخر أغسطس، عقب غيابٍ دام نحو أربعة أشهرٍ بسبب إصابةٍ في المعصم. وبلغ ربع النهائي في نيويورك قبل خسارته أمام شيلتون، ثم استعاد مستواه تدريجيًّا، محققًا 19 انتصارًا في 21 مباراةً منذ عودته.

وقال ألكاراز: «في كل عامٍ أعتقد أن هذا سيكون عامي هنا. وربما أصل هذه المرة في أفضل ظروفٍ ممكنةٍ، خاصَّةً من الناحية الذهنية. أشعر بالانتعاش، وأتطلَّع حقًّا إلى مواجهة أي صعوباتٍ قد تعترض طريقي».

وختم الإسباني حديثه قائلًا: «بصراحةٍ، لا أستطيع الانتظار لخوض هذه البطولة».