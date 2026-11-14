مع ماهر.. «الفراعنة» يقدمون أقوى انطلاقة منذ 2018

اكتسح منتخب مصر الأول لكرة القدم ضيفه مالاوي 5ـ0، مساء الجمعة، في القاهرة، ضمن ثالث جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا، مُقدِّمًا بدايةً مثاليةً مع علي ماهر، مدربه الجديد ولاعبه في عقد التسعينيات الميلادية.

ومنح «الفراعنة» ماهر انطلاقةً قويةً بعد أقل من أسبوعٍ على تعيينه خلفًا لمواطنه حسام حسن، وضربوا شباك مالاوي بخمسة أهدافٍ، أحرز النجم محمد صلاح الرابع والخامس منها، بعدما افتتحها ناصر ماهر، لاعب الوسط، وأضاف المهاجم عمر مرموش، والظهير محمد هاني الهدفين الثاني والثالث، على الترتيب.

وهذه أكبرُ نتيجةٍ للمنتخب المصري في مباراته الأولى مع مدرِّبٍ جديدٍ منذ عام 2018، الذي شهِد تعيين المكسيكي خافيير أجيري مدربًا لـ «الفراعنة»، وانطلاق مشواره معهم بالفوز 6ـ0 على النيجر.

وتصدَّر صلاح ورفاقه ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية الجارية برصيد سبع نقاطٍ، ويطير إلى مالاوي لمواجهة منتخبها، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة.

وأقيل حسام حسن، نجم المنتخب المصري وهدَّافه سابقًا، من منصب مدرب المنتخب، السبت، وعيَّن اتحاد اللعبة ماهر خلفًا له.