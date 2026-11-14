بـ 70 هدفًا.. صلاح يخطف صدارة هدافي مصر من «العميد»

أحرز النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، هدفين أمام مالاوي، الجمعة، في القاهرة، كتبَ بهما الرقم القياسي لعدد أهداف أي لاعبٍ مع «الفراعنة»، مزيحًا مدربه السابق حسام حسن من صدارة هدَّافي المنتخب تاريخيًّا.

ودوَّن صلاح اسمه على الهدفين الرابع والخامس في الفوز الكبير 5ـ0 على مالاوي، ضمن ثالث جولات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وهذه أول مباراةٍ لبطل إفريقيا التاريخي مع علي ماهر، مدرِّبه الجديد ولاعبه السابق، بعد أقل من أسبوعٍ على إقالة حسام حسن.

وأحرز صلاح، مهاجم طرابزون سبور التركي، 68 هدفًا دوليًّا قبل ملاقاة مالاوي، وكان وصيفًا لقائمة هدَّافي منتخبه بفارق هدفٍ وحيدٍ خلف حسن، الملقَّب بـ «العميد».

ومنحه اللقاء هدفين، الأول بالرأس، والثاني من ركلة جزاءٍ، فكسر رقم «العميد» القياسي، ثم تجاوزه منفردًا بالقمَّة.

ولعِب صلاح 123 مباراةً دوليةً في مسيرةٍ، بدأت عام 2011 تحت قيادة المدرب الأمريكي بوب برادلي.

وقاد النجم المصري العالمي، خلال الصيف الماضي، منتخب بلاده إلى تخطِّي مرحلة المجموعات من كأس العالم للمرة الأولى، والوصول إلى دور الـ 16.