بونو يبعد الجزائية الـ 12

أبعد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، أمام النيجر، ركلة جزاءٍ للمرة الـ 12 في مسيرته، والثانية بقميص منتخب بلاده.

وتمكَّن بونو من إيقاف ركلة يوسف أومارو، لاعب وسط المنتخب النيجري، في الدقيقة 45 من المباراة التي يحتضنها ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن الجولة الثالثة من أولى مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وللمرة الثانية يتصدَّى حارس مرمى الهلال لركلة جزاءٍ، ليست ترجيحيةً، بقميص المنتخب المغربي، بعد إيقافه محاولة الفرنسي كيليان مبابي في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، تصدى بونو لعشر ركلاتٍ أخرى مع الأندية، بواقع خمسٍ بقميص الهلال، ومثلها خلال تمثيله إشبيلية الإسباني.

وفي المجمل، واجه الحارس 60 ركلة جزاءٍ خلال مسيرته، وبلغت نسبة تصدياته 20%.