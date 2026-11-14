بعد وفاة دي ميجيل.. إيقاف أوونو 12 مباراة

أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، الغيني الاستوائي خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، 12 مباراةً بسبب تدخُّله على خيسوس دي ميجيل، مهاجم تينيريفي، ما أدى إلى وفاته، الأسبوع الماضي.

وكان أوونو قد طُرِدَ في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني، 2 نوفمبر، بعد أن اندفع إلى وسط الملعب، واصطدم بدي ميجيل خلال محاولته إبعاد كرةٍ هوائيةٍ.

وأدى الاصطدام إلى سقوط اللاعب فاقدًا الوعي بعد تعرُّضه لسكتةٍ قلبيةٍ مفاجئةٍ، ليتم إيقاف المباراة، وإلغاؤها، ونقله بشكلٍ عاجلٍ إلى المستشفى حيث فارق الحياة في ساعات صباح اليوم التالي.

وفتحت وحدة جرائم القتل في الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث، وبحث وجود أي تقصيرٍ، أو مسؤوليةٍ جنائيةٍ.