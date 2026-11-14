من القادسية إلى هولندا.. ريندرز يكرر «الهاتريك»

جدَّد الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الموعد مع «الهاتريك» للمرة الثانية خلال 15 يومًا بعد أن سجل ثلاثة أهدافٍ، أسهمت في الفوز الكاسح لمنتخب بلاده على اليونان 7ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ووقَّع ريندرز، لاعب الوسط البالغ 28 عامًا، على أهدافه الثلاثة في الدقائق 12 و18 و33 من المباراة التي جرت على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، ليكرِّر ما فعله مع القادسية خلال المواجهة أمام الرياض التي أحرز فيها العدد ذاته من الأهداف، وحسمها فريقه 6ـ0، في 29 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الـ 12 من منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح لاعب الفريق القدساوي في تسجيل «هاتريك» للمرة الأولى بقميص «الطواحين»، رافعًا رصيد أهدافه الدولية إلى 11 في 40 مباراةً منذ بداية مسيرته الدولية، 7 سبتمبر 2023.

وانضمَّ ريندرز إلى صفوف القادسية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بموجب عقدٍ يمتدُّ حتى 2031 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.