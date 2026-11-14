إستونيا تجتاز لوكسمبورج.. وشباك حارس الخليج تهتز

خسر المنتخب اللوكسمبورجي الأول لكرة القدم على ملعبه أمام ضيفه الإستوني بهدفٍ دون ردٍّ، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من رابع مجموعات المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية، في مباراةٍ شهدت مشاركة أنتوني موريس، حارس مرمى الخليج السعودي، في التشكيل الأساسي لأصحاب الأرض.

وسجل ماكسيم باسكوتسي، مدافع المنتخب الإستوني، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليمنح الضيوف ثلاث نقاطٍ خارج ملعبهم.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإستوني رصيده إلى تسع نقاطٍ من خمس مبارياتٍ، محتلًّا المركز الثاني، فيما تجمَّد رصيد لوكسمبورج عند ثلاث نقاطٍ في قاع الترتيب، بعدما تلقَّى خسارته الرابعة في مشواره بالبطولة.

وكان المنتخب الإستوني قد تفوَّق على لوكسمبورج بالنتيجة ذاتها في مواجهة الذهاب، التي جرت 3 أكتوبر الماضي.

ويتبقَّى لكل منتخبٍ جولةٌ واحدةٌ في مرحلة المجموعات قبل ختام المنافسات، 16 نوفمبر الجاري.