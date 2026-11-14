ثلاثية ألمانيا تهز صربيا

هزم المنتخب الألماني الأول لكرة القدم مضيِّفه الصربي على ملعبه بنتيجة 1ـ3، الجمعة، ضمن ثاني مجموعات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، في مباراةٍ شهدت هدفًا عكسيًّا، وحالتَي طردٍ في صفوف أصحاب الأرض.

وشارك الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، أساسيًّا مع منتخب بلاده، إلى جانب شقيقه فانيا، حارس المرمى، قبل استبدال نجم «الأزرق» في الدقيقة 86.

وافتتح سردان بابيتش، مدافع صربيا، التسجيل لألمانيا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 3، وأضاف فلوريان فيرتز، لاعب وسط ألمانيا، الهدف الثاني «14»، ثم عزَّز الجناح برايان جرودا تقدُّم «المانشافت» بالهدف الثالث «50». وعاد بابيتش نفسه، صاحب الهدف العكسي، ليُقلِّص الفارق لصربيا في الدقيقة 56، مستغلًّا كرةً مرتدةً من الحارس الألماني.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعبين صربيين بديلين، أولهما فانجا دراجوييفيتش ببطاقةٍ حمراءَ مباشرةٍ في الدقيقة 76، ثم زميله أندريا زيفكوفيتش في الدقيقة 89 ببطاقتين صفراوين متتاليتين.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى ثماني نقاطٍ في المركز الثاني، متقدِّمًا بفارق الأهداف على اليونان، فيما انفردت هولندا بالصدارة بـ 11 نقطةً، عقب فوزها على اليونان 7ـ0، وبقيت صربيا في المركز الرابع والأخير دون نقاط.