ريندرز وسامرفيل يقودان هولندا إلى اكتساح اليونان

قاد الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، ومواطنه كريسينسيو سامرفيل، لاعب الهلال، منتخب بلادهما إلى تحقيق انتصارٍ كاسحٍ بـ 7ـ0 على اليونان، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ومهَّد سامرفيل الطريق أمام «الطواحين» لزيارة شباك المنتخب اليوناني بهذا العدد الوافر من الأهداف بعد أن افتتح النتيجة إثر مرور ست دقائق فقط على انطلاقة المباراة، ثم قدَّم ريندرز نفسه بتسجيل ثلاثة أهدافٍ «هاتريك» في غضون 21 دقيقةً، وتحديدًا «12 و18 و33».

ورفع المنتخب الهولندي الغلة إلى ستةٍ بفضل الهدفين اللذين سجلهما يوريان تيمبر في الدقيقتين 40 و59، واختتم دوني مالين المهرجان التهديفي «62».

وبهذه النتيجة، اقترب المنتخب الهولندي من التأهل إلى ربع النهائي بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطةً، لينفرد بالصدارة، ويفض الشراكة مع اليونان الثانية بثماني نقاطٍ، بينما احتلت ألمانيا المركز الثالث بالرصيد نفسه إثر الفوز 3ـ1 على صربيا متذيلة الترتيب دون نقاطٍ.

ويختتم منتخب هولندا مرحلة المجموعات بلقاءٍ ناري خارج أرضه أمام ألمانيا، الإثنين المقبل.