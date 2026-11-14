بونو يزيّن الاحتفالية.. والنصيري يعاود التسجيل في خماسية المغرب

حقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم فوزًا كاسحًا على نظيره النيجري بنتيجة 5ـ1، الجمعة، في مباراةٍ احتضنها ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن الجولة الثالثة من أولى مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وافتتح المهاجم ياسر الزابيري التسجيل للمغرب في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف زميله أشرف حكيمي، الظهير الأيمن، الهدف الثاني «27».

وقلَّصت النيجر الفارق عبر المدافع محمد عبد الرحمن «41»، وردَّ المغرب بثلاثيةٍ، بدأها حكيمي بهدفٍ ثالثٍ في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما أضاف المهاجم البديل يوسف النصيري الرابع «77»، واختتم الجناح أيوب أوفقير الخماسية «90».

وقبل انطلاق المواجهة، احتفل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، بخوضه المباراة الدولية رقم 100 مع منتخب بلاده. وزيَّن الحارس المناسبة بتصديه لركلة جزاءٍ للنيجر قبل نهاية الشوط الأول.

وسجَّلت المواجهة عودة يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، إلى المشاركة مع المنتخب المغربي للمرة الأولى منذ ظهوره أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، يناير الماضي.

ودخل النصيري بديلًا في الدقيقة 69، وسجَّل بعد ثماني دقائق هدفًا هو الأول له دوليًّا منذ ذلك الذي أحرزه أمام الكونغو في 14 أكتوبر 2025.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاطٍ في صدارة المجموعة الأولى، محققًا العلامة الكاملة بثلاثة انتصاراتٍ، فيما تجمَّد رصيد النيجر عند ثلاث نقاطٍ محتلةً المركز الثالث.

وفي مباراةٍ أخرى، تغلَّبت الجابون على ليسوتو بهدفين نظيفين من توقيع دينيس بوانجا. وبهذه النتيجة، تظل الجابون بقوةٍ في دائرة المنافسة بعدما أصبحت في المركز الثاني بست نقاط.