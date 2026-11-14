سيلفا: اعتزال رونالدو يضعنا تحت الضغط

أكد برناردو سيلفا، لاعب وسط المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، قدرتهم على التعامل مع أي ضغطٍ إضافي بعد اعتزال كريستيانو رونالدو دوليًّا، قبل أول مباراةٍ له دون مهاجم وقائد النصر السعودي.

ويستضيف المنتخب، الذي يقوده جورجي جيسوس المدرب السابق للنصر، الدنمارك في براجا، السبت، ضمن دوري الأمم الأوروبية، مع تكريمٍ مقرَّرٍ لهدافه التاريخي.

واعترف سيلفا، نجم ريال مدريد الإسباني، الذي يرث شارة القيادة من رونالدو، بأن «الدون» كان محور الاهتمام الرئيس طوال العقدين الماضيين، لكنَّه راهن على قدرة المنتخب على التعامل مع الضغط في غياب كريستيانو، البالغ 41 عامًا.

وقال سيلفا للصحافيين، الجمعة: «الجميع يعرف الثقل الذي يحمله رونالدو. معظم الناس ذهبوا إلى الملعب لرؤيته، والكثيرون ذهبوا من أجله وحده، وهذا لن يحدث الآن».

وأضاف: «لاعبو المنتخب معتادون على الأضواء والضغط والمسؤولية، وكذلك على أن تشير إليهم الأصابع حين تسوء الأمور، لذا لا مشكلة في ذلك».

وستكرِّم البرتغال رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مراتٍ، قبل المباراة أمام الدنمارك. وأفادت وسائل إعلامٍ بأن التشكيلة ستخرج مرتديةً قمصانًا تحمل الرقم سبعة، «رقم رونالدو». ولا يُعرَف إذا ما كان كريستيانو سيحضر بعد خلافه مع المدرب جيسوس، سبتمبر الماضي.

وكشف رونالدو، الأسبوع الماضي، عن أنه أسدل الستار على مسيرته الدولية الحافلة بالإنجازات.

وكان الظهور الأول دوليًّا لنجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق في 2003، وسجل رقمًا قياسيًّا، بلغ 234 مباراةً، و146 هدفًا.

من جانبه، ذكر جيسوس للصحافيين: «لا أحد يستطيع أن ينسى 23 عامًا قضاها كريس في المنتخب، وكل ما فعله».

وأضاف: «أعتقد أن التكريم فكرةٌ رائعةٌ ليواصل تذكيرنا بأنه أسطورةٌ في كرة القدم البرتغالية».

وكانت البرتغال ضمنت مسبقًا التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزها في مبارياتها الأربع بالمجموعة الرابعة من المستوى الأول.