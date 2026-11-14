برشلونة يستكمل تجديد «كامب نو» بـ 300 مليون

أنهى نادي برشلونة الإسباني إصدار سنداتٍ بقيمة 300 مليون يورو لتمويل استكمال عمليات تجديد ملعب «كامب نو سبوتيفاي» ضمن مشروع «إسباي بارسا» بعد حصوله على موافقة الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية.

وكانت الجمعية العمومية للنادي وافقت، سبتمبر الماضي، على تمويلٍ إضافي بقيمة 510 ملايين، خُصِّص منها 300 مليونٍ عبر سنداتٍ لاستكمال بناء الملعب، و210 ملايين لتغطية الاحتياجات التشغيلية، وفجوات التدفُّق النقدي الناتجة عن تأخير الأعمال.

وحسبَ البيان الصادر عن النادي، الجمعة، تولَّت شركة «جولدمان ساكس» دور الوكيل الحصري لإصدار السندات.

وسيُمكِّن هذا التمويل من إحراز تقدُّمٍ في تحويل «كامب نو»، الذي افتُتِحَ سبتمبر 1975، إلى أكبر ملعبٍ لكرة القدم في أوروبا بسعة 105 آلاف متفرجٍ، مع عرضٍ واسع النطاق للمساحات المتميزة، والضيافة الفاخرة.

وبدأت أعمال تجديد وتطوير الملعب رسميًّا عقب نهاية موسم 2022ـ2023. وقفزت ميزانية المشروع ككلٍّ من 600 مليون يورو عام 2014 إلى 1.45 مليار يورو عند بدء التنفيذ قبل أن تصل حاليًّا إلى نحو ملياري يورو. وتشير أحدث التقارير الرسمية إلى انتهاء العمل في المشروع عام 2028 بدلًا من 2026.

وأدَّت بعض العقبات الهندسية والإدارية إلى تأخير العمل، منها فرض بلدية برشلونة الحفاظ على واجهة وهياكل المدرَّج الثاني القديم لقيمته التراثية، لكنْ مع تقدُّم أعمال الحفر والهدم، اكتشف المهندسون أن حالته الإنشائية أسوأ بكثيرٍ من المتوقَّع، ما استدعى تنفيذ أكثر من ثلاثة آلاف عملية تدعيمٍ هيكلي بدلًا من 800 كما كان مقدَّرًا في البداية.

كذلك يتطلَّب تثبيت السقف الضخم إخلاء الملعب تمامًا لضمان سلامة الجماهير. وقد أجبر هذا الشرط الهندسي النادي على التخطيط لمغادرة «كامب نو» مجدَّدًا، والعودة مؤقتًا إلى ملعب «مونتجويك» الأولمبي لإتمام عملية الرفع والتركيب.