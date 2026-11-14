اكتساح هولندي

استعرض المنتخب الهولندي قوته الهجومية بفوزٍ كاسحٍ 7ـ0 على نظيره اليوناني، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية (الوكالات)