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اكتساح هولندي
2026.11.14 | 01:46 am
استعرض المنتخب الهولندي قوته الهجومية بفوزٍ كاسحٍ 7ـ0 على نظيره اليوناني، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية (الوكالات)
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