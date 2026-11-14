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اكتساح هولندي

2026.11.14 | 01:46 am
استعرض المنتخب الهولندي قوته الهجومية بفوزٍ كاسحٍ 7ـ0 على نظيره اليوناني، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية (الوكالات)
اكتساح هولندي

اكتساح هولندي

اكتساح هولندي

اكتساح هولندي

اكتساح هولندي