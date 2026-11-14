نيجيريا تصعق تنزانيا بثلاثية.. وجنوب إفريقيا وكينيا تتعادلان

استعاد المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه التنزاني 3ـ1، ليصعد إلى المركز الثاني في المجموعة الـ 12 ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وعلى ملعب «جودسويل أكبابيو» الدولي في مدينة أيو، منح الحسن يوسف الأفضلية لنيجيريا في وقتٍ مبكرٍ «2»، لكنَّ تنزانيا ردَّت عبر ألفونس مسانجسا، لتُعدِّل النتيجة «32».

واستعادت نيجيريا التقدم بعد وقتٍ قصيرٍ من بداية الشوط الثاني حين سجل تولو أروكوداري هدفًا في الدقيقة 52، ثم عاد المهاجم نفسه ليُضيف هدفًا ثانيًا له في المباراة عقب ثماني دقائق مؤمِّنًا فوزًا مهمًّا لمنتخب بلاده.

وبهذه النتيجة، ارتقت نيجيريا إلى المركز الثاني بست نقاطٍ خلف غينيا بيساو، المتصدرة بسبع نقاطٍ، بينما ظلَّت تنزانيا في ذيل ترتيب المجموعة بنقطةٍ واحدةٍ، علمًا أنها متأهلةٌ سلفًا لمشاركتها في استضافة البطولة إلى جانب كينيا وأوغندا.

وفي مباراةٍ أخرى، فرَّطت جنوب إفريقيا في الفوز أمام جماهيرها بالتعادل 2ـ2 مع كينيا في سويتو بعد أن نجح الضيوف بتسجيل هدف التعادل في وقتٍ متأخرٍ.

وتقدَّمت جنوب إفريقيا بتوقيع أموس واندالا، لاعب كينيا، بالخطأ في مرماه «9»، وأدركت كينيا التعادل عبر مايكل أولونجا من ركلة جزاءٍ «44».

وبدا أن أصحاب الأرض في طريقهم لتحقيق الفوز بعد أن سجل ريليبوهيلي موفوكينج هدفًا بتسديدةٍ قويةٍ، سكنت سقف المرمى «77»، لكنَّ ريان أوجام نجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 90، ليحرم جنوب إفريقيا من حصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة رفعت جنوب إفريقيا رصيدها إلى سبع نقاطٍ في الصدارة، مقابل نقطتين لكينيا الثالثة، فيما تحتل غينيا المركز الثاني بثلاث نقاطٍ، وتتذيل أرتيريا المجموعة بنقطةٍ واحدة.