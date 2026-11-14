ديجار يقود لانس حتى 2028

عيَّن نادي لانس الفرنسي ديدييه ديجار، الذي أُقيل من تدريب لوهافر أواخر أكتوبر، مدربًا لفريقه الأول لكرة القدم حتى يونيو 2028، خلفًا ليانيك كاوزاك، الذي أقيل قبل يومين بسبب تراجع نتائج وصيف بطل الموسم الماضي.

وأوضح النادي الشمالي، الذي يحتل المركز الـ 11 في الدوري الفرنسي، في بيانٍ، أن ديجار أظهر، بصفته مدربًا، قدرته على توحيد الصفوف، وتطوير المجموعات، وتحقيق النتائج في ظروفٍ معقَّدةٍ، مشيرًا إلى أنه سيقود حصته التدريبية الأولى ابتداءً من السبت.

وأشار لانس، الذي يضم في صفوفه المدافع الدولي السعودي سعود عبد الحميد، إلى أنه أجرى خلال الأسبوع محادثاتٍ مع عددٍ من المرشحين لتولي المنصب.

ووفقًا للصحافة الرياضية، كان بيار ساج، مدرب لانس الموسم الماضي، الذي أقاله كريستال بالاس الإنجليزي الأسبوع الجاري، بين الأسماء المطروحة.

وكان ديجار «40 عامًا»، اللاعب السابق للوهافر، عاد إلى النادي مدربًا في 2024 بعد تجربةٍ تدريبيةٍ أولى مع نيس 2023.