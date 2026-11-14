أيسلندا تكتسح بلغاريا بخماسية

اكتسح المنتخب الأيسلندي الأول لكرة القدم مضيفه البلغاري بخماسيةٍ نظيفةٍ، الجمعة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبهذه النتيجة عزَّزت أيسلندا صدارتها المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية برصيد 11 نقطةً، بينما تجمَّدت نقاط بلغاريا عند أربعٍ في المركز الثالث.

وفرض المنتخب الأيسلندي سيطرته مبكرًا على مجريات الشوط الأول في ملعب خريستو بوتيف بمدينة بلوفديف، وافتتح التسجيل عبر أندري جوديونسن من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 17، وضاعف أوري أوسكارسون النتيجة بالهدف الثاني «21».

وفي الشوط الثاني، واصل الضيوف تفوقهم الهجومي حيث سجل المدافع البلغاري إميل تسينوف هدفًا بالخطأ في مرماه «52».

وعاد جوديونسن ليوقِّع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده «68»، واختتم مهرجان الأهداف بتسجيل «الهاتريك» في الدقيقة 79.

وشارك في المباراة البلغاري مارين بيتكوف، جناح فريق التعاون السعودي، في بداية الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 30 مباراةً دوليةً، سجل خلالها سبعة أهداف.