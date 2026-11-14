مصدر رسمي لـ«الرياضية»: دونيس مستمر مع الأخضر

أبلغ «الرياضية» مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن اليوناني جورجوس دونيس، مدرب الأخضر، مستمر في عمله خلال الفترة المقبلة.

وأبدى المدرب اليوناني رغبته في قيادة «الأخضر» في كأس آسيا 2027، التي أعيدت جدولة موعدها في وقت ينتهي فيه عقده يوليو المقبل.

وقال خلال مؤتمر صحافي الجمعة بعد الفوز 3ـ2 على كوريا الجنوبية في مباراة تجريبية احتضنتها الدوحة: «تعرفون أنني شخص صريح، أنا لست مدربًا عاديًا، بل جزء لا يتجزأ من السعودية وخضت العديد من التجارب فيها».

وشدد المدرب على حاجته إلى خطة للمستقبل، وقال: «إذا كان دونيس هو المدرب فعلينا العمل، وإذا لم أكن كذلك سأستمر في دعم المنتخب، وفي العمل من قلبي من أجل هذا الوطن».

وأبان: «خطتي جاهزة وشرحتها للجميع، وستكون هناك اجتماعات خاصة مع الأجهزة الفنية للمنتخبات، سنتطوّر خطوة بخطوة ولدينا جيل جديد يمتلك جميع مقوّمات النجاح»، مؤكدًا تجهيزه خطة معسكرٍ إعدادي للمنتخب في شهر مارس المقبل، تليه المشاركة في كأس الكونكاكاف الذهبية.

وتغلب «الأخضر» 3ـ2 على نظيره الكوري الجنوبي، مساء الجمعة، في مباراة تجريبية استضافها ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، عاصمة قطر.

وهذه المباراة هي الـ 12 للمنتخب مع مدربه الحالي، الذي تولى المهمة في أبريل الماضي وتُوِّج بكأس الخليج العربي الـ 27 قبل 5 أسابيع في جدة.

ومنذ تولي دونيس تدريب المنتخب السعودي، نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر مواجهتين، وسجل 16 هدفًا، وولجت شباكه 9 أهداف.