بعد اعتزال ميسي.. الأرجنتين تسقط أمام الأورجواي

خسر المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أمام الأوروجواي 1-2، تجريبيًا، صباح السبت، في المباراة الأولى لأبطال العالم 2022، منذ اعتزال ليونيل ميسي، قائد الفريق، اللعب دوليًا.

وحسم هدف عكسي في الشوط الثاني سجله ليوناردو باليردي، مدافع الأرجنتين، تلاه هدف مخادع برأسية ماكسي أراوخو، وسط أوروجواي، الانتصار لبطل العالم مرتين على وصيف مونديال 2026.

ومنح خوليان ألفاريس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتين الأمل في العودة بتسديدة في الدقيقة 73، لكن أوروجواي صمدت لتحقق فوزها الثالث تحت قيادة دييجو فورلان، المدرب الجديد.

وخاض ميسي مباراته الأخيرة مع الأرجنتين في مباراة تجريبية، ودع خلالها الجماهير، وانتهت بالفوز على بنين أكتبور الماضي، منهيًا مسيرة امتدت لـ 207 مباراة دولية، أحرز فيها 125 هدفًا.

ومع غياب العبقري البالغ 39 عامًا، عانت الأرجنتين لفترات طويلة لاختراق دفاع فريق أوروجواي الصلب، وكانت أفضل فرصة للأرجنتين في الشوط الأول من نصيب نيكو باس، لكن تسديدته تصدى لها كريستوفر فيرمارين، حارس مرمى الأوروجواي.

وتواجه الأرجنتين تجريبيًا كوستريكا، فجر الأربعاء المقبل.