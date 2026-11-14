ويلز والنرويج.. تحدي تفادي الهبوط

تلعب مواجهة المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم ونظيره ويلز، المقررة السبت، دورًا حاسمًا في تحديد مصير كل منهما في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد تساويهما برصيد ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وكانت المشاركة الأولى للنرويج في المستوى الأول صعبة، فبعد فوزها في المباراة الافتتاحية أمام الدنمارك، تعرضت لثلاث هزائم متتالية، ما جعلها تدخل الجولة الرابعة وهي تقبع في المركز الأخير.

وتُعد هذه الهزائم الثلاث أسوأ حصيلة للنرويج في نسخة واحدة من دوري الأمم الأوروبية، وفي حال تعرضها لهزيمة أخرى، بالتزامن مع تحقيق الدنمارك نتيجة إيجابية «فوز أو تعادل» في المباراة الأخرى ضمن المجموعة، فإن ذلك يؤكد بقاء كتيبة المدرب ستالي سولباكن في المركز الأخير.

ومع ذلك، يمكن للنرويج خوض اللقاء بشيء من الثقة، لا سيما أن خسارتها أمام البرتغال في الجولة الثانية كانت الأولى لها على أرضها منذ مارس 2024 «حققت قبلها 11 فوزًا و3 تعادلات».

وتتفوق ويلز على النرويج بفضل فوزها في المواجهة المباشرة أكتوبر الماضي «2-1»، والتي قلبت فيها تأخرها إلى انتصار، لكنها خسرت بعد ذلك أمام الدنمارك 0-1.

وكانت هذه الهزيمة الثامنة لويلز في عشر مباريات خاضتها ضمن المستوى الأول لهذه البطولة «مقابل فوز واحد وتعادل واحد»، وأي تعثر جديد في هذه المباراة سيضعها أمام حتمية الفوز على البرتغال في الجولة السادسة لتجنب المركز الأخير وخطر الهبوط المباشر إلى المستوى الثاني.

وتعوّل ويلز على عودة عدد من اللاعبين المؤثرين، في مقدمتهم هاري ويلسون الذي تعافى من الإصابة.

ويأمل كريج بيلامي، مدرب ويلز، في تصحيح مسار الفريق الذي لم يحقق سوى فوز واحد في مبارياته الثماني الأخيرة «تعادلان و5 هزائم».