الأخضر.. فحوصات العمري سليمة

أظهرت فحوصات طبية خضع لها عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلامته من الإصابة وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وخرج العمري عند الدقيقة 71، ودخل بدلًا منه علي لاجامي خلال الانتصار على كوريا الجنوبية 3-2 الجمعة في مباراة تجريبية في الدوحة.

وبين المصدر ذاته ، أن العمري تعرض إلى شد بسيط لن يمنعه من التدريبات قبل تجريبية أوزبكستان الثلاثاء على ملعب خليفة بن حمد، في العاصمة القطرية.

وأحرز العمري هدفه الـ20 في مشاركاته مع الأندية والمنتخب السعودي بعدما هزَّ شباك كوريا الجنوبية الجمعة.

وواصل العمري التسجيل بالرأس، رافعًا عدد أهدافه الدولية إلى ثلاثة، أضيفت إلى 17 مع النصر والوحدة.

وفي الموسم الجاري تحديدًا، أحرز المدافع أربعة أهداف، كلُّها من رأسيات.

وسجَّل العمري بقميص المنتخب أمام الكويت في 2021، والأوروجواي خلال كأس العالم 2026.

ومع الأندية، أحرز هدفًا مع الوحدة، و16 مع النصر، منها ثلاثة الموسم الجاري أمام الرياض، والاتفاق، وباختاكور الأوزبكي.

وصعَّد النصر العمري إلى الفريق الأول خلال موسم 2017-2018، وأعير إلى الاتحاد الموسم التالي، ليعود بعده إلى النادي العاصمي.