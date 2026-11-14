أمام الدنمارك.. البرتغال تسعى إلى حسم الصدارة

يسعى المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم إلى حسم صدارة المجموعة الرابعة، ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وذلك في المباراة الأولى للفريق في حقبة ما بعد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، المعتزل دوليًا، إذ يطمح زملاؤه السبت إلى الفوز على الدنمارك، الساعية إلى تعزيز حظوظها للحاق بها إلى ربع النهائي.

وحجزت البرتغال البطاقة الأولى عن المجموعة بالعلامة الكاملة منذ الجولة الرابعة، بعدما جمعت 12 نقطة، وتتقدم بفارق ثلاث نقاط عن الدنمارك الثانية، وست نقاط أمام ويلز والنرويج.

ويبدو أن البرتغال كانت مستعدة لطيّ صفحة رونالدو، الذي غاب عن مبارياتها الثلاث الأخيرة، بسبب عدم إشراكه في المباراة ضد النرويج «2-1» في الجولة الثانية 27 سبتمبر الماضي، حيث ترك المعسكر التدريبي وغاب عن المباراتين التاليتين ضد الدنمارك «4-2» والنرويج «2-1» في الأول والرابع من أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، جاءت ثلاثة من الانتصارات الأربعة للبرتغال في نسخة هذا العام بفارق هدف واحد فقط، ما يعني أن كتيبة جورجي جيسوس، مدرب الفريق، اضطرت لبذل جهود مضنية لحصد نقاطها الـ12.

ويكفي البرتغال تجنب الهزيمة في براغا لضمان الصدارة والحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في 14 مباراة رسمية دولية على أرضها، وهي سلسلة بدأت قبل مونديال 2022 «13 فوزًا وتعادل واحد».

أما الدنمارك، فاستهلت مشوارها في المسابقة الأوروبية بشكل متعثر بخسارتها أمام النرويج 2-3، لكنها استعادت توازنها بفوزين في مبارياتها الثلاث التالية مقابل هزيمة واحدة، فأصبحت بذلك المطارد الأبرز للبرتغال.

ومع ذلك، لا يزال فريق المدرب برايان ريمر يفتقر إلى الاستقرار الدفاعي، إذ استقبلت شباكه 7 أهداف في هذه المجموعة، على الرغم من نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وتسعى الدنمارك إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة قبل خوض مباراة قد تكون حاسمة أمام النرويج الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن خطر الهبوط إلى المستوى الثاني لا يزال قائمًا.

وكسبت البرتغال خمسًا من المواجهات الست الأخيرة ضد الدنمارك «مقابل هزيمة واحدة»، بينها الفوز 4-2 في كوبنهاغن أكتوبر الماضي.

وتفتقد البرتغال خدمات جواو كانسيلو وفرانسيسكو كونسيساو بسبب الإيقاف، وتوماس أراوجو ونونو تافاريش ورافايل لياو بسبب الإصابة، فيما يغيب أندرياس كريستنسن، قطب دفاع برشلونة، عن تشكيلة الدنمارك؛ لأنه عاد متأخرًا للمشاركة في المنافسات مع الفريق الإسباني عقب تعافيه من الإصابة.