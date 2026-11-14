محزري يعود إلى الرياض.. والأخضر يتجول في الدوحة

منح اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة من التدريبات السبت، وأتاح لهم جولة حرة في مدينة الدوحة، على أن يعاودوا التجمع مساءً في مقر المعسكر بفندق «والدورف أستوريا»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتغلب «الأخضر» 3-2 على نظيره الكوري الجنوبي، مساء الجمعة، في مباراة تجريبية استضافها ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، عاصمة قطر.

وانتصر المنتخب السعودي مجددًا بثلاثة أهداف تحت قيادة دونيس.

وفاز «الصقور الخضر» 3-0 على بورتوريكو، في تجريبية قبل كأس العالم الأخيرة، وبالنتيجة ذاتها على عمان، ضمن مرحلة المجموعات من «خليجي 27».

وبفوزه على كوريا الجنوبية 3-2، ارتفع إلى 3 عدد المباريات التي كسبها بهذا العدد من الأهداف مع دونيس.

وهذه المباراة الـ12 للمنتخب مع مدربه الحالي، الذي تولى المهمة في شهر أبريل الماضي، وتُوِّج بكأس الخليج الـ27 قبل 5 أسابيع في جدة.

وفي المجمل، انتصر المنتخب في 50 في المئة من مبارياته تحت قيادة مدربه اليوناني، وخسر اثنتين وتعادل في أربع.

ويستأنف الأخضر تدريباته مساء الأحد عند الساعة السادسة والنصف على ملعب الإرسال، في حصة مغلقة أمام وسائل الإعلام.

إلى ذلك، أبعد دونيس لاعبه محمد محزري من معسكر الأخضر في قطر إثر شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته إلى برنامج علاجي، على أن يعود السبت إلى الرياض لبدء برنامجه التأهيلي مع ناديه.