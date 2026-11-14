بيع 3 صقور بـ 520 ألف ريال

بيع ثلاثة صقور بمبلغ 520 ألف ريال في الليلة الـ23 من ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026، الجمعة، الذي ينظمه المركز حتى 30 نوفمبر الجاري.

وكانت البداية بالصقر الأول فرخ شاهين، طرح الحنو، للطواريح عبدالغفار عيد الجهني وسلطان ومشاري عبدالغفار الجهني، وبدأت المزايدة عليه بـ150 ألف ريال، وبيع بمبلغ 360 ألف ريال، ليصبح ثاني أغلى صقر هذا العام إلى جانب صقر «الشبعان» «جنوب أملج» الذي بيع بالسعر ذاته، فيما لا يزال صقر «أم خنصر» في الصدارة بـ375 ألف ريال.

بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الحنو أيضًا للطواريح مبارك سعد العامري وتركي وطلال وسعد مبارك العامري، وبيع بمبلغ 71 ألف ريال، وكان ختام الليلة بالصقر الثالث شاهين فرخ، طرح غرب الجبيل، للطواريح سعد حمود العازمي ومحمد سعد العازمي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، وبيع بمبلغ 89 ألف ريال.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل المملكة، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزاد للصقارين والمهتمين.

ويوفر المركز الوطني للصقور العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مالك الصقر «الطاروح»، ويتكفّل المركز بتأمين السكن والنقل لمُلّاك الصقور «الطواريح» إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.