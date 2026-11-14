السبت..آنج يستدعي 6 إلى تدريبات النصر

قرر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، استدعاء ستة لاعبين من قائمة تحت 21 عامًا للمشاركة في التدريبات الجماعية السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن المدرب الأسترالي استدعى ثلاثة لاعبين وثلاثة حراس، وهم يوسف الطحان وياسين سلام وبسام هزازي وعبدالهادي العلوان وسلطان الماص وخالد الدوسري، من أجل تعويض الدوليين المشاركين مع منتخبات بلدانهم.

من جانب آخر، حضر عبدالرحمن سفياني، مهاجم الفريق، في العيادة الطبية بعد استبعاده عن صفوف المنتخب السعودي الأولمبي بسبب إصابته في مفصل القدم.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي المؤجلة، 20 نوفمبر الجاري، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، من تسعة انتصارات وتعادل وحيد ومثله خسارة.