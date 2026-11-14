الرئيسية / الكرة العالمية

قطر تعيد الجدولة بعد تأجيل آسيا

لاعبو فريق الريان القطري الأول لكرة القدم يُحييون الجماهير بعد لقاء سابق (المركز الإعلامي - نادي الريان)
لندن - رويترز 2026.11.14 | 02:56 pm

أجرت مؤسسة ​دوري نجوم قطر لكرة القدم، السبت، تحديثًا على جدول المسابقة موسم 2026-2027، وذلك بعد ‌إعلان الاتحاد ‌الآسيوي ​تأجيل كأس ‌آسيا ⁠إلى ​نهاية العام ⁠المقبل.
وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة مطلع نوفمبر الجاري، عن تأجيل كأس آسيا، التي كان ⁠من المقرر تنظيمها في السعودية ​أوائل ‌العام المقبل، إلى ديسمبر 2027.
وتنطلق الجولة ‌العاشرة من الدوري القطري الخميس المقبل، ⁠وبعدها بأسبوع ⁠واحد تُلعب الجولة 11 من المسابقة.
ويتصدر الريان، ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، من تسع مباريات، متقدمًا بفارق الأهداف عن ​الدحيل، الثاني.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
Google News تابع آخر أخبار الرياضية على Google News