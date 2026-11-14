قطر تعيد الجدولة بعد تأجيل آسيا

أجرت مؤسسة ​دوري نجوم قطر لكرة القدم، السبت، تحديثًا على جدول المسابقة موسم 2026-2027، وذلك بعد ‌إعلان الاتحاد ‌الآسيوي ​تأجيل كأس ‌آسيا ⁠إلى ​نهاية العام ⁠المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة مطلع نوفمبر الجاري، عن تأجيل كأس آسيا، التي كان ⁠من المقرر تنظيمها في السعودية ​أوائل ‌العام المقبل، إلى ديسمبر 2027.

وتنطلق الجولة ‌العاشرة من الدوري القطري الخميس المقبل، ⁠وبعدها بأسبوع ⁠واحد تُلعب الجولة 11 من المسابقة.

ويتصدر الريان، ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، من تسع مباريات، متقدمًا بفارق الأهداف عن ​الدحيل، الثاني.