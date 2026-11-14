قطر تعيد الجدولة بعد تأجيل آسيا
لاعبو فريق الريان القطري الأول لكرة القدم يُحييون الجماهير بعد لقاء سابق (المركز الإعلامي - نادي الريان)
لندن - رويترز 2026.11.14 | 02:56 pm
أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم، السبت، تحديثًا على جدول المسابقة موسم 2026-2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي تأجيل كأس آسيا إلى نهاية العام المقبل.
وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة مطلع نوفمبر الجاري، عن تأجيل كأس آسيا، التي كان من المقرر تنظيمها في السعودية أوائل العام المقبل، إلى ديسمبر 2027.
وتنطلق الجولة العاشرة من الدوري القطري الخميس المقبل، وبعدها بأسبوع واحد تُلعب الجولة 11 من المسابقة.
ويتصدر الريان، ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، من تسع مباريات، متقدمًا بفارق الأهداف عن الدحيل، الثاني.