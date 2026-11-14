أمام الهلال.. ميسي خارج حسابات الاتفاق

يفتقد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم خدمات الفرنسي ريان ميسي أمام الهلال، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، 28 نوفمبر الجاري، نظير حاجته إلى فترة تعافٍ تصل إلى نحو شهر بعد عملية الركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأجرى ميسي، لاعب الفريق، عملية جراحية في الركبة بمستشفى «سبيتار» في قطر، وفق ما أعلن الاتفاق 5 نوفمبر الجاري.

وكان الاتفاق قد أعلن في وقت سابق تعرض اللاعب لتمدد في الرباط الداخلي، وحدد مدة غيابه المبدئية بعشرة أيام، قبل أن تتفاقم الإصابة وتصل إلى الجراحة.

وشارك ميسي مع الاتفاق في الموسم الجاري بجميع المسابقات في 8 مباريات، سجل خلالها هدفًا، ولم يساهم في صناعة أي هدف.

وأوضح المصدر ذاته أن الجهاز الطبي في النادي الشرقاوي يعمل على تجهيز الثلاثي الفرنسي موسى ديمبيلي والسويدي جوردان لارسون وخالد الغنام، من أجل المشاركة أمام الهلال.

ويعاني ديمبيلي ولارسون من تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية منذ أواخر أكتوبر الماضي، بينما يخضع الغنام لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في اليد وتثبيتها مطلع الشهر الجاري.

ويستضيف الاتفاق نظيره الهلال السبت 28 نوفمبر الجاري على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، في تمام الساعة 05:20 مساءً.

ويدخل الاتفاق المواجهة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، جمعها من 12 مباراة، بعد تحقيقه خمسة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.

وعلى الجانب الآخر، يتربع الهلال على صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه القادسية والنصر.