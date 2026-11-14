فيليش ثاني هدافي قائمة البرتغال

يدخل البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة منتخب بلاده أمام الدنمارك، السبت، في براجا، ضمن دوري الأمم الأوروبية، بوصفه ثاني أكثر لاعبي القائمة الحالية تسجيلًا للأهداف الدولية، بعد اعتزال كريستيانو رونالدو.

ويملك فيليش 15 هدفًا خلال 61 مباراة مع المنتخب البرتغالي، خلف برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يتصدر القائمة برصيد 29 هدفًا في 97 مشاركة.

ويتقدم مهاجم النصر بفارق هدف واحد على الثلاثي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وجونزالو راموس، الذين سجّل كل منهم 14 هدفًا دوليًا.

ويبرز فيليش هجوميًا في النسخة الجارية من دوري الأمم الأوروبية، بعدما أحرز ثلاثة أهداف وصنع آخر خلال أربع مباريات، متقاسمًا صدارة هدافي منتخب بلاده في البطولة مع راموس.

وكان لاعب النصر أحد مسجلي أهداف الفوز البرتغالي على الدنمارك 4-2 في مواجهة أكتوبر الماضي، قبل تجدد اللقاء بين المنتخبين السبت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.