الصقور الخضر في 2026.. 10 هدافين

ارتفع عدد مسجلو أهداف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في 2026، إلى 10 لاعبين، بعد إحراز مروان الصحفي الهدف الأول في شباك كوريا الجنوبية، الجمعة، وتوقيع محمد كنو على الهدف الثاني.

وسجل الأخضر هدفه الأول في العام الجاري، بتاريخ 31 مارس، عندما افتتح عبدالله الحمدان التسجيل، في التجريبية أمام المنتخب الصربي، والتي انتهت بفوز الأخير 2-1، على ملعب TSC في مدينة فويفودينا الصربية.

وخلال تحضيراته لنهائيات كأس العالم، خسر الأخضر بالنتيجة نفسها أمام منتخب الإكوادور، بتاريخ 30 مايو، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، إذ سجل سلطان مندش هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، قبل أن ينضم سالم الدوسري إلى قائمة الهدافين، بتسجيله الهدف الثالث أمام بورتو ريكو، بتاريخ 5 يونيو، في ولاية تكساس، والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة تجريبيًا.

وسجل عبدالإله العمري الهدف السعودي الوحيد في المونديال الأمريكي، عندما هز شباك الأوروجواي على ملعب «هارد روك» في ولاية فلوريدا، بتاريخ 15 يونيو، في لقاء شهد حصول الأخضر على نقطة بعد التعادل 1-1.

وارتفع عدد مسجلي أهداف الأخضر في العام 2026 إلى 6 لاعبين، خلال الفوز بثلاثية دون رد على منتخب عمان، في ثاني جولات دور المجموعات في خليجي 27، بعدما وقع فراس البريكان على هدفين، إضافة إلى هدف من تسجيل حسن كادش، بتاريخ 26 سبتمبر.

وانضم عبدالله آل سالم إلى القائمة، في 29 سبتمبر، عندما افتتح التسجيل أمام المنتخب العراقي، في آخر جولات دور المجموعات، والتي ضمنت صدارة المنتخب السعودي لمجموعته في كأس الخليج، عقب الفوز بهدفين نظيفين.

وأصبح همام الهمامي ثامن هدافي المنتخب السعودي، في العام الجاري، بعد افتتاحه التسجيل في شباك الإمارات، في النهائي الخليجي، بتاريخ 6 أكتوبر، والذي حسمه الأخضر بهدفين دون رد، ليحتفل بلقبه الأول في البطولة الخليجية منذ العام 2004.

وحافظ المنتخب السعودي على سلسلة نتائجه الإيجابية، في أول ظهور بعد مشواره المثالي في كأس الخليج، عقب فوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في الدوحة، الجمعة، في لقاء شهد ارتفاع عدد هدافي الأخضر إلى 10 لاعبين في العام الجاري، بعد افتتاح مروان الصحفي التسجيل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وإضافة محمد كنو للهدف الثاني في الدقيقة 55.

يذكر أن المنتخب السعودي سيخوض مباراته الأخيرة في العام 2026، الثلاثاء المقبل، عندما يواجه نظيره الأوزبكي تجريبيًا، في الدوحة.