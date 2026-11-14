أخضر الريشة الطائرة يتصدر ذهبيات غرب آسيا

تصدر المنتخب السعودي للريشة الطائرة جدول الميداليات الذهبية في بطولة غرب آسيا الإقليمية للناشئين والشباب 2026، التي استضافتها البحرين خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 10 منتخبات، بعد تحقيقه 18 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، في الفئات العمرية تحت 16 و19 و23 عامًا.

وفي منافسات تحت 16 عامًا، حصد المنتخب السعودي 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، إذ حقق يوسف فلمبان ذهبية الفردي، وذهبية الزوجي بالشراكة مع عبدالله العبدالله، وذهبية الزوجي المختلط مع حنين مياجان، فيما نال عبدالله العبدالله فضية الفردي، وحقق الأخضر فضية منافسات الفرق، بينما أحرزت حنين مياجان برونزية الفردي وبرونزية الزوجي بالشراكة مع ميسان مياجان.

وتُوّج الأخضر في فئة تحت 19 عامًا بـ6 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، بعدما حصد الواثق العبيدي ذهبية الفردي، وذهبية الزوجي مع عبدالعزيز المقحوي، الذي أضاف برونزية الفردي وفضية الزوجي المختلط بالشراكة مع البتول المطيري، فيما حققت صبا الحارثي والبتول المطيري برونزية الزوجي، وحصد المنتخب فضية منافسات الفرق.

أما في منافسات تحت 23 عامًا، فحصد المنتخب 5 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، إذ تُوّج قحطان العبيدي بذهبية الفردي وذهبية الزوجي بالشراكة مع فهد المالكي، الذي حقق برونزية الفردي، وأحرزت شيماء الحربي ولانا جان برونزية الزوجي، وأضاف الأخضر فضية منافسات الفرق.

ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي تشهده الريشة الطائرة السعودية، ونجاح المواهب في المنافسة على المراكز الأولى بمختلف الفئات العمرية، إلى جانب وصول الأخضر إلى نهائيات منافسات الفرق في الفئات الثلاث، بما يؤكد استمرار حضوره على منصات التتويج الإقليمية.