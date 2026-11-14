20 نوفمبر.. أبها يستقبل الدوليين

حددت إدارة الكرة في نادي أبها 20 نوفمبر الجاري، موعدًا لانتظام الدوليين الثلاثة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة النادي الجنوبي تسعى إلى انتظام المدافع الكواراسكي جوريان جاري، المشارك مع منتخب بلاده في دوري أمم الكونكاكاف، ودونفان ليون، حارس منتخب جويانا في البطولة ذاتها، إضافة إلى عمار اليهيبي، لاعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في الوقت المحدد بهدف دعم الفريق قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي.

وبين المصدر أن الكرواتي تيو بيريجا، مدرب الفريق، وضع خطة خلال فترة التوقف الدولية، تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية، بعد توليه الدفة الفنية، عقب إقالة مواطنه دامير بوريتش.

ويتذيل أبها قائمة دوري روشن برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل مع الخليج والدرعية والاتحاد، فيما مُني بـ8 خسائر، ويملك مواجهة «مؤجلة» أمام الخلود.