من هو ديجار مدرب لانس الجديد؟

في إقليم نورماندي شمال غرب فرنسا، ولد ديدييه فريديريك تيري ديجار، مدرب فريق لانس الأول لكرة القدم الجديد، في 12 يوليو من العام 1986.

يبلغ طوله 183 سم، ووزنه نحو 77 كيلوغرامًا.

بدأ كرة القدم في سن 6 أعوام مع نادي أنتانت جيزوريان فوتبول، الذي أصبح لاحقًا فوتبول كلوب جيزور.

لعب في البداية مهاجمًا، ثم تحول إلى وسط ميدان دفاعي، ووقع أول عقد احترافي في سن 18 عامًا.

تزوج ويعيش مع ميليسا بلان، ولهما أطفال يُذكر منهم مارفين وتيا وكيم، مع إشارات أخرى إلى خمسة أطفال إجمالًا.

لعب في لوهافر 2004-2007، ثم باريس سان جيرمان 2007-2008، وميدلزبره 2008-2010، ونييس 2010-2015، وريال بيتيس 2015-2017، وأوساسونا على سبيل الإعارة 2016-2017، ولوركا 2018.

كمدرب، بدأ في نييس مع الفئات الشابة، ثم الفريق الاحتياطي 2021-2022، وأصبح مدربًا مؤقتًا للفريق الأول في يناير 2023 حتى يونيو 2023، ثم عاد إلى لوهافر مدربًا للفريق الأول من يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2026.

السبت، عُيّن مدربًا لفريق لانس بعقد حتى يونيو 2028، خلفًا ليانيك كاوزاك، الذي أُقيل قبل يومين بسبب تراجع النتائج، التي شملت خسارة 9-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، وخسائر متتالية في الدوري الفرنسي، الذي كان لانس وصيف بطله الموسم الماضي.