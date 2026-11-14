الخليج يفقد 4.. والرشيدي يقترب من العودة

يستأنف لاعبو فريق الخليج الأول لكرة القدم، مساء السبت، تدريباتهم الجماعية على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في محافظة القطيف، وسط غياب 4 من العناصر الأجنبية، لمشاركتهم مع منتخبات بلدانهم خلال أيام فيفا الدولية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويفتقد الخليج الحارس اللكسمبورجي أنتوني موريس، والمدافع المالي بوباكار كوياتي، والمهاجمين الجامبي موسى بارو، والنرويجي جوشوا كينج، خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، على أن يلتحقوا بالمجموعة فور الفراغ من مهمتهم الدولية.

إلى ذلك، اقترب فهد الرشيدي من العودة إلى التدريبات، بعد أن خضع خلال الفترة الماضية لجلسات علاجية تأهيلية، جراء إصابته بتمزق في العضلة الأمامية للفخذ خلال مواجهة الفيحاء 15 أكتوبر الماضي.

من جانبه، يخضع ملعب النادي في سيهات لأعمال الزراعة الشتوية، على أن تتواصل التدريبات في ملاعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف حتى الانتهاء من الصيانة.

ويأتي الخليج في المرتبة التاسعة في قائمة دوري المحترفين، برصيد 15 نقطة، فيما يحل ضيفًا يوم 27 من الشهر الجاري على نظيره الخلود ضمن الجولة الثالثة عشرة.