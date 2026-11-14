تجريبيا.. البحرين تعود وتنتصر أمام اليمن

سجل منتخب البحريني الأول ​لكرة القدم ثلاثة أهداف متتالية، ليحول تأخره بهدف إلى انتصار أمام اليمن، بنتيجة 3ـ1، في لقاء تجريبي احتضنته تشاوتشينج، المدينة الصينية، السبت.

ووضع عبد ‌المجيد ​صبرة ‌اليمن ⁠في ​المقدمة عند الدقيقة ⁠22 من عمر المباراة، عندما تابع تمريرة عرضية أمام المرمى.

وافتتح عبد الله يوسف ثلاثية البحرين في الدقيقة ⁠35، من ركلة جزاء ‌قبل ‌أن يضع كميل ​الأسود ‌منتخب بلاده في ‌المقدمة عبر ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ‌للشوط الأول.

وفي الدقيقة 71 أرسل محمد ⁠مرهون ⁠تمريرة عرضية جاء منها هدف عكسي لتصبح النتيجة 3ـ1 للبحرين.

ويستعد اليمن لمواجهة ماليزيا الثلاثاء المقبل، في ثاني مبارياته التجريبية، خلال فترة التوقف ​الدولية في ​معسكره الجاري في الصين.