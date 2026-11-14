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تجريبيا.. البحرين تعود وتنتصر أمام اليمن

عبد الله يوسف، قائد المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، ينطلق بالكرة في مباراة اليمن التجريبية، السبت (المركز الإعلامي ـ المنتخب البحريني)
تشاوتشينغ ـ رويترز 2026.11.14 | 04:04 pm

سجل منتخب البحريني الأول ​لكرة القدم ثلاثة أهداف متتالية، ليحول تأخره بهدف إلى انتصار أمام اليمن، بنتيجة 3ـ1، في لقاء تجريبي احتضنته تشاوتشينج، المدينة الصينية، السبت.
ووضع عبد ‌المجيد ​صبرة ‌اليمن ⁠في ​المقدمة عند الدقيقة ⁠22 من عمر المباراة، عندما تابع تمريرة عرضية أمام المرمى.
وافتتح عبد الله يوسف ثلاثية البحرين في الدقيقة ⁠35، من ركلة جزاء ‌قبل ‌أن يضع كميل ​الأسود ‌منتخب بلاده في ‌المقدمة عبر ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ‌للشوط الأول.
وفي الدقيقة 71 أرسل محمد ⁠مرهون ⁠تمريرة عرضية جاء منها هدف عكسي لتصبح النتيجة 3ـ1 للبحرين.
ويستعد اليمن لمواجهة ماليزيا الثلاثاء المقبل، في ثاني مبارياته التجريبية، خلال فترة التوقف ​الدولية في ​معسكره الجاري في الصين.


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