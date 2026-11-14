تجريبيا.. البحرين تعود وتنتصر أمام اليمن
عبد الله يوسف، قائد المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، ينطلق بالكرة في مباراة اليمن التجريبية، السبت (المركز الإعلامي ـ المنتخب البحريني)
تشاوتشينغ ـ رويترز 2026.11.14 | 04:04 pm
سجل منتخب البحريني الأول لكرة القدم ثلاثة أهداف متتالية، ليحول تأخره بهدف إلى انتصار أمام اليمن، بنتيجة 3ـ1، في لقاء تجريبي احتضنته تشاوتشينج، المدينة الصينية، السبت.
ووضع عبد المجيد صبرة اليمن في المقدمة عند الدقيقة 22 من عمر المباراة، عندما تابع تمريرة عرضية أمام المرمى.
وافتتح عبد الله يوسف ثلاثية البحرين في الدقيقة 35، من ركلة جزاء قبل أن يضع كميل الأسود منتخب بلاده في المقدمة عبر ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 71 أرسل محمد مرهون تمريرة عرضية جاء منها هدف عكسي لتصبح النتيجة 3ـ1 للبحرين.
ويستعد اليمن لمواجهة ماليزيا الثلاثاء المقبل، في ثاني مبارياته التجريبية، خلال فترة التوقف الدولية في معسكره الجاري في الصين.