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استعداد «الأسود الثلاثة»

2026.11.14 | 04:05 pm
انتظم لاعبو منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، السبت، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة إسبانيا، بطل العالم 2026، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، الأحد (رويترز والفرنسية)
استعداد «الأسود الثلاثة»

استعداد «الأسود الثلاثة»

استعداد «الأسود الثلاثة»

استعداد «الأسود الثلاثة»

استعداد «الأسود الثلاثة»