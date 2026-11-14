استعداد «الأسود الثلاثة»

انتظم لاعبو منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، السبت، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة إسبانيا، بطل العالم 2026، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، الأحد (رويترز والفرنسية)