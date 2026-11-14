زفيريف يبحث عن شرعية الصدارة وألكاراز يتأهب

على الرغم من خوضه أفضل موسم في مسيرته، لا يزال الألماني ألكسندر زفيريف، نجم التنس، مطالبًا بإثبات الكثير في تورينو، فهو لم يرتقِ بعد إلى مكانة المصنف الأول عالميًا التي يرى كثير من المراقبين أنه يدين بها أساسًا لإصابات الإيطالي يانيك سينر، والإسباني كارلوس ألكاراز.

وبصفته النجم الجديد لرابطة المحترفين «ايه تي بي»، يفتتح زفيريف الأحد بطولة «إيه تي بي» الختامية بمواجهة الإسباني رافايل خودار.

وحتى قبل انطلاق البطولة التي سبق له الفوز فيها مرتين «2018 و2021» يمكن اعتبار موسمه ناجحًا، وذلك بعد إخفاقات وخيبات أمل كثيرة، تمكن الألماني أخيرًا في سن الـ 29 من الانضمام إلى نادي الفائزين بألقاب الجراند سلام، بإحرازه لقبي رولان جاروس والولايات المتحدة.

وأصبح زفيريف في الثاني من نوفمبر الجاري، اللاعب الـ 30 الذي يتصدر التصنيف العالمي في تاريخ اللعبة، لكن ظلًا يُخيم عليه، لأن صورته لا تزال متضررة بسبب اتهامات بالعنف الأسري، والتي أدت، بحسب مجلة «باونسز» المتخصصة، إلى دعوى جديدة في ألمانيا رفعتها إحدى شريكاته السابقات بسبب ما اعتبرته تصريحات كاذبة أدلى بها خلال مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

لست رجلا آليا

ومنذ تتويجه في نيويورك، تراجع زفيريف قليلًا وما زال ينتظر لقبًا يحتفل من خلاله باعتلائه صدارة التصنيف العالمي.

وبلغ الإيطالي نصف نهائي دورتي شنغهاي وفيينا للألف نقطة، لكنه سقط في ربع نهائي بكين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم خرج من دورة باريس منذ مباراته الأولى، وقال خلال مؤتمر صحافي: «لست رجلًا آليًا، شعرت بالتعب والإرهاق، حققت الكثير من الأهداف التي وضعتها لنفسي العام الجاري، ومن الناحية الذهنية فإن ذلك يستنزفك ويجعلك تشعر بالفراغ، هذا ما شعرت به في شنغهاي، وشعرت به قليلًا في باريس، أما الآن فأشعر أني بحالة جيدة، لدي انطباع أني خضت تدريبات جيدة. أنا جاهز».

وعلاوة على هذا التراجع المؤقت، تثير بعض أرقامه التساؤلات، وفي عام 2026، حقق زفيريف ثلاثة انتصارات فقط على لاعبين من بين العشرة الأوائل عالميًا في 12 مواجهة.

وللفوز بأول لقبين كبيرين في مسيرته، لم يواجه سوى لاعب واحد من بين العشرة الأوائل، هو الأمريكي بن شيلتون، الذي تغلب عليه في نهائي بطولة الولايات المتحدة، كما خسر في كافة المواجهات التي جمعته بسينر «5»، وألكاراز مرة واحدة.

غير أن كليهما عانى إصابات طويلة الموسم الجاري، منذ تتويج الإيطالي في ويمبلدون يوليو الماضي، ولمدة أربعة أشهر بين أبريل وأغسطس بالنسبة للإسباني، وهي غيابات استغلها زفيريف لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي، ما دفع كثيرين من منتقديه إلى اعتباره مصنفًا أول بحكم الأمر الواقع لا أكثر.

ألكاراز منتعش

ويبدو ألكاراز بحكم الواقع، وليس زفيريف، المرشح الأبرز للفوز بالبطولة التي حقق فيها العام الماضي أفضل نتيجة له بوصوله إلى النهائي قبل أن يخسر أمام سينر.

ووصل الإسباني صاحب الـ23 عامًا، إلى تورينو بذهنية أكثر تحررًا من الألماني، وبعد عودته إلى المنافسات، خرج من ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة أمام شيلتون، لكنه أحرز ثلاثة ألقاب من أصل خمس بطولات شارك فيها «طوكيو، وفيينا، وباريس».

وفي ظل غياب سينر، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين وبطل الجماهير المحلية، وكذلك ديوكوفيتش صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب «7»، والذي حل في المركز الـ 12، غير الكافي في سباق التأهل إلى تورينو، يصعب البحث أبعد من زفيريف وألكاراز لاختيار بطل موسم 2026.