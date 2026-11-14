الهلال يقيّم سالم.. ويباشر إصابة محزري

يخضع سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، لتقييم بدني، السبت، بعد إصابة في الركبة تعرض لها قبل فترة التوقف الحالية، يحدد إمكانية مشاركته في التدريبات مع المجموعة من عدمه وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الطبي في النادي العاصمي، سيباشر إصابة الدولي محمد محزري، السبت، بعد استبعاده من معسكر المنتخب السعودي القائم حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية، نظير إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.

إلى ذلك، يعود لاعبو القطب العاصمي، عند الـ08:00 من مساء السبت، للتدريبات الجماعية، بعد إجازة الـ10 أيام التي منحت لهم خلال فترة التوقف الجارية ضمن أيام فيفا الدولية.

ويتجهز لاعبو الهلال، وسط غياب 14 لاعبًا لمشاركتهم مع منتخباتهم الدولية، قبل مواجهة نيفتشي فرغانة الأوزبكي 23 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعدها بخمسة أيام، يحل الهلال المتصدر ضيفًا على الاتفاق بالدمام في الجولة الثالثة عشر من دوري «روشن».