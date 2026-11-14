العطية يتصدر المرحلة الأولى في رالي باها

اختُتمت منافسات المرحلة الأولى من رالي باها جدة تويوتا 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، الذي يُنظم بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بصفته الجهة المالكة للبطولة.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس»، شهدت المرحلة الخاصة الأولى، التي امتدت لمسافة 217 كيلومترًا، تصدر المتسابق القطري ناصر العطية الترتيب العام، بعد تسجيله أسرع زمن بلغ ساعة واحدة و33 دقيقة و47.1 ثانية، وجاء يزيد الراجحي في المركز الثاني بفارق دقيقة واحدة و7.8 ثوانٍ، فيما حلّ صالح السيف ثالثًا بفارق 11 دقيقة و25.8 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة «ألتيمت» حقق خلف الشمري المركز الأول، بعد أن أنهى المرحلة الأولى بزمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة و3.7 ثوانٍ، وجاء عيادة الشمري في المركز الثاني، تبعه أحمد الشمري في المركز الثالث.

وحاز عبد العزيز اليعيش على المركز الأول في فئة «ستوك»، بعد أن أنهى المرحلة الأولى بزمن بلغ ساعتين و32 دقيقة و25.1 ثانية، وجاء سالم القريني في المركز الثاني، ثم محمد عسيري في المركز الثالث.

وفي فئة «تشالنجر» حقق المتسابق صالح السيف المركز الأول بزمن بلغ ساعة واحدة و45 دقيقة و12.9 ثانية، وجاءت دانية عقيل في المركز الثاني. وتصدرت مها الحملي الترتيب في فئة «سايد باي سايد» بزمن بلغ ساعتين و6 دقائق و32.3 ثانية، تلاها حمد الحربي في المركز الثاني، وجاءت مشاعل الهويش في المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات النارية، تصدر الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي منافسات المرحلة الأولى بزمن بلغ ساعتين و20 دقيقة و18.3 ثانية، وجاء مواطنه سلطان البلوشي في المركز الثاني، فيما حلّ دومينيك ويلز ثالثًا، وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كواد» حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن بلغ ساعتين و42 دقيقة و23.9 ثانية، تلاه بدر الحمدان في المركز الثاني، وجاء عبد الرحمن العبد اللطيف في المركز الثالث.

وتُستكمل منافسات رالي باها جدة تويوتا 2026، مساء السبت، بتنظيم المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة لمسافة 104 كيلومترات، على أن تُعلن النتائج المؤقتة، ويُعقد المؤتمر الصحافي الختامي عند الـ4:30 عصرًا، فيما تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات الفنية واعتمادها من لجنة الحكام، تمهيدًا لتتويج الفائزين في مختلف الفئات.