تقوية وحديد

فرض التونسي جلال القادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، صباح السبت، حصة تقوية في صالة الحديد بمقر النادي في الرس، ضمن برنامج فترة التوقف الجارية حاليًا. (المركز الإعلامي ـ الحزم)