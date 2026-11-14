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تقوية وحديد

2026.11.14 | 04:35 pm
فرض التونسي جلال القادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، صباح السبت، حصة تقوية في صالة الحديد بمقر النادي في الرس، ضمن برنامج فترة التوقف الجارية حاليًا. (المركز الإعلامي ـ الحزم)
تقوية وحديد

تقوية وحديد

تقوية وحديد

تقوية وحديد