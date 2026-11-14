تجريبية تجهز الاتحاد قبل باختاكور

يتجه الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى إجراء مواجهة تجريبية خلال فترة التوقف الدولية الجارية بعد التنسيق مع الجهاز الإداري، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق يستأنف تدريباته الإثنين، تحضيرًا لمواجهة باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في الـ 23 من نوفمبر الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويُنتظر أن يلتحق الدوليون الستة وهم: المغربي يوسف النصيري، والسنغالي ديون لوبي، ومختار علي، وفارس عابدي، ومروان الصحفي، وأحمد الغامدي، بعد فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلدانهم نهاية الأسبوع المقبل.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 24 نقطة من سبع انتصارات وثلاث تعادلات وخسارة.