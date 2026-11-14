لعبة «Phantom Blade Zero» تفوز بجائزة الأفضل

أعلنت شركة «Sony Interactive Entertainment» عن فوز لعبة «Phantom Blade Zero» بجائزة اختيار اللاعبين «Players’ Choice» لأفضل لعبة جديدة خلال أكتوبر 2026، وذلك عبر مدونة بلايستيشن الرسمية، عُقب تصويت الجمهور على الألعاب المرشحة.

وجاء اختيار اللعبة بعد منافستها مجموعة من الإصدارات الجديدة التي طُرحت خلال أكتوبر الماضي، وحسمت تصويت اللاعبين لصالحها، لتحصد الجائزة الشهرية التي تمنحها بلايستيشن بناءً على اختيارات جمهورها.

وتُمنح جائزة اختيار اللاعبين شهريًا من خلال استطلاع تنظمه مدونة بلايستيشن الرسمية، يتيح للاعبين التصويت لأفضل إصدار جديد خلال الشهر، بما يعكس تفضيلات مجتمع اللاعبين تجاه الإصدارات الحديثة.

وتندرج «Phantom Blade Zero» ضمن فئة ألعاب أكشن وتقمص أدوار «Action RPG»، وتم تطويرها ونشرها بواسطة الاستوديو الصيني S-Game، وصدرت رسميًا 29 أكتوبر 2026 على أجهزة PlayStation 5 و PC.

وتدور أحداث قصة اللعبة في عالم خيالي مستوحى من الفلكلور الصيني وفنون القتال المعروفة باسم Wuxia وأسلوب الـ Kungfupunk.