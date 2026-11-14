البرازيل تسقط بثلاثية يابانية

خسر المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم بقائمة تضم 15 لاعبًا دون 23 عامًا في الوقت بدل الضائع أمام اليابان 2-3 السبت، في مباراة تجريبية، احتضنتها سنغافورة، على الرغم من ثنائية فينيسيوس.

وبعد خمسة أشهر من خروج مبكر من ثمن نهائي مونديال 2026 أمام النرويج، استسلم «السيليساو» بداية لهدفي الياباني تاكيفوسا كوبو (15) وكيتو ناكامورا (19).

وأعادت ثنائية فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، (33 و75) الأمل إلى البرازيليين، لكن الياباني تاتسوهيرو ساكاموتو سجل في آخر الأنفاس (90+1)، ما أثار غضب دكة الاحتياط البرازيلية التي طالبت بخطأ، وطُرد على إثر ذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، والقائد رافينيا، من على مقاعد البدلاء.

وتحاول البرازيل التعويض الثلاثاء المقبل في سنغافورة أمام البلد المضيف، فيما تواجه اليابان الباراجواي.